В Москве более 9 млрд рублей выдали по программе «Семейная ипотека» за январь и февраль

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в рамках программы «Семейная ипотека» в столице выдали более 1,2 тыс. льготных кредитов на сумму более 9,2 млрд рублей.
В Москве более 9 млрд рублей выдали по программе «Семейная ипотека» за январь и февраль
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Об этом пишет kp.ru со ссылкой на портал «Экономика Москвы».

По словам Ефимова, наиболее востребована семейная ипотека у семей с одним ребёнком. На их долю приходится 875 кредитов — более 70% из тех, которые были выданы за первые два месяца 2022 года.

Ещё 214 кредитов взяли семьи с двумя детьми (более 17% от всех льготных кредитов), 84 кредита — семьи с тремя и более детьми (около 7%). Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, оформили 70 займов (6% кредитов).

Ранее НСН сообщала, что в Москве выдали более 1 тыс. льготных ипотечных кредитов в январе 2022 года, их общий объём составил 2,6 млрд рублей.

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