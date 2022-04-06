Исследование: в России в преддверии ЕГЭ на 9% выросли цены на услуги репетиторов

С февраля по конец марта 2022 года число самозанятых, работающих в сфере образования, в том числе репетиторами, выросло в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из совместного исследования сервисов «ЮKassa» и «СберУслуги».

Об этом пишет «Газета.Ru».

Обороты платежей, в свою очередь, увеличились в 4,3 раза, а количество покупок услуг — в четыре раза. Исследование показало, что клиентов, платящих самозанятым, стало также в четыре раза больше, а средний чек увеличился на 9% — до 2019 рублей.

Самыми дорогими репетиторами являются преподаватели английского языка — их услуги оцениваются примерно в 2200 рублей. Преподаватели по информатике получают от 1300 рублей, учителя по физике — от 1100 рублей, репетиторы по математике — от 900 рублей за урок.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на исследование сервиса «Авито Услуги» сообщал, что в 2021 году спрос на репетиторов в России вырос на 49%.