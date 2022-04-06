Исследование: в России в преддверии ЕГЭ на 9% выросли цены на услуги репетиторов
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Об этом пишет «Газета.Ru».
Обороты платежей, в свою очередь, увеличились в 4,3 раза, а количество покупок услуг — в четыре раза. Исследование показало, что клиентов, платящих самозанятым, стало также в четыре раза больше, а средний чек увеличился на 9% — до 2019 рублей.
Самыми дорогими репетиторами являются преподаватели английского языка — их услуги оцениваются примерно в 2200 рублей. Преподаватели по информатике получают от 1300 рублей, учителя по физике — от 1100 рублей, репетиторы по математике — от 900 рублей за урок.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на исследование сервиса «Авито Услуги» сообщал, что в 2021 году спрос на репетиторов в России вырос на 49%.