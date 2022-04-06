В Кремле опровергли сообщения о том, что власти России хотят убить Зеленского

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что российские власти якобы хотят убить украинского лидера Владимира Зеленского.
В Кремле опровергли сообщения о том, что власти России хотят убить Зеленского
  • РИА Новости

«Нет, это неправда», — ответил на соответствующий вопрос Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

Как пишет РИА Новости, Песков говорил на английском языке, его слова транслировали в переводе на французский.

Ранее сообщалось, что в Кремле не исключают возможной встречи президентов Украины и России. Как заявил Песков, для российской стороны «ничего не изменилось». Между тем он подчеркнул, что такая встреча возможна только после того, как будет согласован текст документа.

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