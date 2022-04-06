Кабмин утвердил упрощённый порядок признания в России зарубежного образования

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощённом порядке признания в России зарубежного образования при обучении россиян в высших учебных заведениях в недружественных странах.
Кабмин утвердил упрощённый порядок признания в России зарубежного образования
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте кабмина России.

«Речь идёт о людях, которые получили дипломы за границей, но теперь решили вернуться жить и работать в Россию», — сообщили в правительстве.

Уточняется, что если у России и недружественного государства, где базируется вуз, есть международный договор о взаимном признании образования, то полученное гражданами образование не требует процедуры признания.

Ранее Мишустин подписал постановление о поддержке отчисленных из зарубежных вузов россиян.

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