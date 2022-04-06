Опрос: 67% россиян хотели бы получить новую специальность

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что 59% россиян сегодня работают или ищут работу по своей специальности. При этом 41% опрошенных уточнили, что работают или ищут работу не по основному образованию.

Также, как сообщает «Газета.Ru», 67% из тех, кто работает или ищет работу по своей профессии, хотели бы получить новую специальность.

Среди россиян, которые не работают по специальности, 41% проходили спецобучение новой профессии. Более половины опрошенных (52%) получили работу без дополнительного образования, а 7% всё ещё не работают.

Ранее газета «Взгляд» передавала, что в России стартовала программа бесплатного переобучения граждан в рамках нацпроекта «Демография».