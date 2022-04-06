Опрос: 67% россиян хотели бы получить новую специальность
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Также, как сообщает «Газета.Ru», 67% из тех, кто работает или ищет работу по своей профессии, хотели бы получить новую специальность.
Среди россиян, которые не работают по специальности, 41% проходили спецобучение новой профессии. Более половины опрошенных (52%) получили работу без дополнительного образования, а 7% всё ещё не работают.
Ранее газета «Взгляд» передавала, что в России стартовала программа бесплатного переобучения граждан в рамках нацпроекта «Демография».