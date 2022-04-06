Матвиенко рассказала о недавних «донастройках» российского парламента

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, как российский парламент изменился за последнее время.
Матвиенко рассказала о недавних «донастройках» российского парламента
  • РИА Новости

«Я бы сказала, что слово «трансформировался» вряд ли уместно в данном случае. Федеральное собрание, его палаты в полной мере остаются институтами парламентаризма, как это изначально и было задумано. В то же время изменения, донастройки, притом очень важные, действительно произошли», — заявила она в беседе с «Парламентской газетой»

По её словам, прежде всего речь идёт о поправках к Конституции, которые касаются непосредственно Совфеда и Госдумы.

Как отметила Матвиенко, Федеральное собрание получило дополнительные полномочия. Это позволило существенно повысить роль парламента в государственно-политической системе страны.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что Россия не вернётся в Совет Европы, пока он не будет реформирован.

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