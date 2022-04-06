Позиции российских пограничников обстреляли в Суджанском районе Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в Суджанском районе региона 6 апреля были обстреляны позиции пограничников из миномётов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

«Вчера, 5 апреля, в Суджанском районе попытались из миномётов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнём российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет», — написал он.

Старовойт уточнил, что снаряды не достигли российской территории.

Ранее сообщалось, что силовые службы в Курской области перевели в режим повышенной готовности в связи с ситуацией в Белгороде.