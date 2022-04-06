Позиции российских пограничников обстреляли в Суджанском районе Курской области
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.
«Вчера, 5 апреля, в Суджанском районе попытались из миномётов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнём российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет», — написал он.
Старовойт уточнил, что снаряды не достигли российской территории.
Ранее сообщалось, что силовые службы в Курской области перевели в режим повышенной готовности в связи с ситуацией в Белгороде.