Лавров: Москву настораживают требования Киева о референдуме после заключения договора

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москву настораживают требования Киева о проведении референдума после заключения возможного договора с Россией.
Лавров: Москву настораживают требования Киева о референдуме после заключения договора
  • РИА Новости

«Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора... в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские вооружённые силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте», — сказал он.

По словам министра, существует очень большая вероятность, что в случае отрицательного результата этого референдума переговорный процесс придётся начинать заново.

Лавров подчеркнул, что российская сторона не хочет «играть в такие кошки-мышки».

Также глава МИД заявил, что отказ Киева от обсуждения демилитаризации, денацификации и проблемы русского языка не будет способствовать дальнейшему ходу российско-украинских переговоров.

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