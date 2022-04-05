Лавров: Москву настораживают требования Киева о референдуме после заключения договора

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москву настораживают требования Киева о проведении референдума после заключения возможного договора с Россией.

«Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора... в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские вооружённые силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте», — сказал он.

По словам министра, существует очень большая вероятность, что в случае отрицательного результата этого референдума переговорный процесс придётся начинать заново.

Лавров подчеркнул, что российская сторона не хочет «играть в такие кошки-мышки».

Также глава МИД заявил, что отказ Киева от обсуждения демилитаризации, денацификации и проблемы русского языка не будет способствовать дальнейшему ходу российско-украинских переговоров.