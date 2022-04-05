В Петербурге перед судом предстанет обвиняемый в убийстве отца
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Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Преступление было совершено в ноябре на Новосмоленской набережной.
По версии следствия, произошёл конфликт, во время которого сын выстрелил в отца из охотничьего ружья. При попытке скрыть убийство обвиняемый расчленил тело и сбросил его в реку Смоленку.
Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области завершили расследование уголовного дела об убийстве, совершённом в 1995 году.