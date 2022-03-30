В Тюменской области раскрыли убийство, совершённое в 1995 году

Короткая ссылка
В Тюменской области завершили расследование уголовного дела об убийстве, совершённом в 1995 году.
В Тюменской области раскрыли убийство, совершённое в 1995 году
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

По версии следствия, 24 октября 1995 года в Тюмени произошёл конфликт между обвиняемым и его матерью. В результате женщина была убита.

«В результате тесного взаимодействия следователей СУ СК России по Тюменской области и сотрудников отдела полиции №6 УМВД России по Тюмени лицо, причастное к совершению указанного преступления, удалось установить и задержать», — заявили в пресс-службе.

Мужчина был задержан. Он признал вину.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бывшему жителю Курганской области предъявлено обвинение в убийстве, совершённом в посёлке Каргаполье в 2003 году. Мужчину задержали в Ленинградской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить