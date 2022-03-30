В Тюменской области раскрыли убийство, совершённое в 1995 году

В Тюменской области завершили расследование уголовного дела об убийстве, совершённом в 1995 году.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

По версии следствия, 24 октября 1995 года в Тюмени произошёл конфликт между обвиняемым и его матерью. В результате женщина была убита.

«В результате тесного взаимодействия следователей СУ СК России по Тюменской области и сотрудников отдела полиции №6 УМВД России по Тюмени лицо, причастное к совершению указанного преступления, удалось установить и задержать», — заявили в пресс-службе.

Мужчина был задержан. Он признал вину.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бывшему жителю Курганской области предъявлено обвинение в убийстве, совершённом в посёлке Каргаполье в 2003 году. Мужчину задержали в Ленинградской области.