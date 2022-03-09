В Курганской области раскрыто убийство 19-летней давности

Бывшему жителю Курганской области предъявлено обвинение в убийстве, совершённом в посёлке Каргаполье в 2003 году. Мужчину задержали в Ленинградской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного УМВД и регионального следственного управления СК.

«Злоумышленник был задержан на территории Ленинградской области и доставлен для проведения следственных действий в Курганскую область. В ходе допроса мужчина пояснил, что 23 декабря 2003 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице он столкнулся плечами с потерпевшим, после чего избил его руками и ногами, в содеянном раскаивается», — сообщается на сайте СУ СК.

Уточняется, что мужчина 1980 года рождения попал в поле зрения правоохранительных органов в 2003 году, однако доказать его вину тогда не удалось. Преступление удалось раскрыть по следам ДНК.

Ранее ФАН сообщало, что в Томской области задержан 39-летний житель Северска, подозреваемый в убийстве студентки, совершённом 15 лет назад.