Для москвичей старше 50 лет открыли бесплатные курсы переподготовки

Для жителей Москвы старше 50 лет доступны бесплатные курсы переподготовки.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В учебном центре «Профессионал» открыто более 60 курсов разной направленности.

«В «Профессионале» мы помогаем людям старшего поколения чувствовать себя уверенно на рынке труда и оставаться востребованными как можно дольше. У нас они могут развить свои компетенции до актуальных запросов работодателей и получить недостающие навыки для более качественной занятости», — заявила директор учебного центра Елена Крутицкая.

Переквалификация занимает от недели до двух-трёх месяцев. Многие курсы можно пройти онлайн.

Чаще всего горожане интересуются управлением закупками, работой в программах «1С», веб-дизайном и аналитикой данных.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.