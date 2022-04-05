Минцифры выделит свыше 500 млн рублей на поддержку печатных СМИ в 2022 году
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«По решению конкурсной комиссии Минцифры, государственную поддержку в объёме 95 млн рублей получат 95 федеральных газет и журналов», — говорится в Telegram-канале министерства.
Кроме того, субсидии в размере 405,5 млн рублей будут направлены 784 региональным печатным изданиям.
По данным Минцифры, господдержку получат издания на национальных языках народов России, газеты и журналы для детей и молодёжи, издания для пенсионеров и ветеранов, научно-популярные, литературно-художественные и культурно-просветительные журналы.
Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство намерено изучить отдельные меры поддержки российских медиа в связи с уходом рекламодателей.