Минцифры России рассмотрит меры поддержки российских медиа из-за ухода рекламодателей

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство намерено изучить отдельные меры поддержки российских медиа в связи с уходом рекламодателей.

Об этом он сказал на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике.

«Понятно, что медиа, особенно телеканалы, сейчас будут в очень тяжёлой ситуации, потому что мы видим, что 50% рекламы снято, крупные зарубежные рекламодатели ушли. В этом смысле у них будет непростая ситуация, мы будем по ним сейчас отдельные меры поддержки обсуждать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому системообразующие организации топливно-энергетического комплекса могут получить специальные льготные кредиты.