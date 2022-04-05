Минцифры России рассмотрит меры поддержки российских медиа из-за ухода рекламодателей

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Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство намерено изучить отдельные меры поддержки российских медиа в связи с уходом рекламодателей.
Минцифры России рассмотрит меры поддержки российских медиа из-за ухода рекламодателей
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Об этом он сказал на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике.

«Понятно, что медиа, особенно телеканалы, сейчас будут в очень тяжёлой ситуации, потому что мы видим, что 50% рекламы снято, крупные зарубежные рекламодатели ушли. В этом смысле у них будет непростая ситуация, мы будем по ним сейчас отдельные меры поддержки обсуждать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому системообразующие организации топливно-энергетического комплекса могут получить специальные льготные кредиты.

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