В Иркутской области двух девочек госпитализировали после падения снега с крыши

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В Железногорске-Илимском двух девочек госпитализировали после падения на них снега с крыши дома.
В Иркутской области двух девочек госпитализировали после падения снега с крыши
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка Иркутской области Татьяну Афанасьеву.

Инцидент произошёл 1 апреля. К выяснению причин случившегося подключились прокуратура, полиция и следователи.

«Дети получили незначительные травмы и уже выписались из больницы. Сейчас проверяется работа управляющей компании, которая отвечает за уборку снега с крыши этого жилого дома», — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В феврале сообщалось, что на женщину в Москве с крыши упала наледь, она скончалась от полученных травм.

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