Комиссия Госдумы обратится в Генпрокуратуру для признания нежелательными 14 НПО
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал комиссии.
«Соответствующее обращение подготовлено и сегодня будет направлено в Генеральную прокуратуру России», — приводится заявление главы комиссии Василия Пискарёва.
По его словам, речь идёт о семи организациях из Польши, пяти из Англии и двух из Германии.
Ранее Минюст России внёс в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной, две НПО: латвийскую и американскую.