Комиссия Госдумы обратится в Генпрокуратуру для признания нежелательными 14 НПО

Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству намерена обратиться в Генеральную прокуратуру для признания нежелательными 14 неправительственных организаций.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал комиссии.

«Соответствующее обращение подготовлено и сегодня будет направлено в Генеральную прокуратуру России», — приводится заявление главы комиссии Василия Пискарёва.

По его словам, речь идёт о семи организациях из Польши, пяти из Англии и двух из Германии.

Ранее Минюст России внёс в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной, две НПО: латвийскую и американскую.