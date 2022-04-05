Комиссия Госдумы обратится в Генпрокуратуру для признания нежелательными 14 НПО

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Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству намерена обратиться в Генеральную прокуратуру для признания нежелательными 14 неправительственных организаций.
Комиссия Госдумы обратится в Генпрокуратуру для признания нежелательными 14 НПО
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал комиссии.

«Соответствующее обращение подготовлено и сегодня будет направлено в Генеральную прокуратуру России», — приводится заявление главы комиссии Василия Пискарёва.

По его словам, речь идёт о семи организациях из Польши, пяти из Англии и двух из Германии.

Ранее Минюст России внёс в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной, две НПО: латвийскую и американскую.

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