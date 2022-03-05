IStories и Ассоциация развития журналистики признаны нежелательными в России

Минюст России внёс в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной, латвийскую IStories и американскую Ассоциацию развития журналистики.

В документ включены Journalism Development Network INC (Ассоциация развития журналистики, JDN) из США, а также IStories fonds из Латвии.

Ранее российское Министерство юстиции включило в перечень нежелательных польскую неправительственную организацию WOT Foundation*.

* WOT Foundation («ВОТ ФОНД») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 26.01.2022.