IStories и Ассоциация развития журналистики признаны нежелательными в России

Короткая ссылка
Минюст России внёс в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной, латвийскую IStories и американскую Ассоциацию развития журналистики.
IStories и Ассоциация развития журналистики признаны нежелательными в России
  • Gettyimages.ru
  • © Laurence Dutton

В документ включены Journalism Development Network INC (Ассоциация развития журналистики, JDN) из США, а также IStories fonds из Латвии.

Ранее российское Министерство юстиции включило в перечень нежелательных польскую неправительственную организацию WOT Foundation*.

* WOT Foundation («ВОТ ФОНД») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 26.01.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить