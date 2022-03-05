IStories и Ассоциация развития журналистики признаны нежелательными в России
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В документ включены Journalism Development Network INC (Ассоциация развития журналистики, JDN) из США, а также IStories fonds из Латвии.
Ранее российское Министерство юстиции включило в перечень нежелательных польскую неправительственную организацию WOT Foundation*.
* WOT Foundation («ВОТ ФОНД») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 26.01.2022.