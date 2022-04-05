Адвокат Леськив дал рекомендации по решению споров по оплате ЖКУ

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив дал рекомендации по решению споров по оплате ЖКУ.

«В отличие от кредитных учреждений, коммунальщики, которые обращаются за взысканием долгов, редко сами соглашаются на какую-либо реструктуризацию долга гражданина, а наоборот, пытаются взыскать даже то, что находится за пределами сроков исковой давности», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, тем, у кого есть спор по оплате жилищно-коммунальных услуг, стоит потратить время отсрочки на дополнительное судебное разбирательство, в ходе которого можно предложить свои варианты рассрочки по уплате долга.

Как отметил Леськив, практика показывает, что судами такие инициативы воспринимаются положительно.

Ранее адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин высказался об особенностях судебных приказов по ЖКХ. Речь идёт об актах, которые выносятся мировым судьёй на основании заявления о взыскании задолженности.