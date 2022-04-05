В Госдуме предложили закрыть пляжи детских лагерей для посторонних
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Как считает Костенко, нужно создать условия для обособленного использования водных зон и береговых полос детскими лагерями и добавить организации отдыха несовершеннолетних и их оздоровления в перечень имеющих право на договор без аукциона.
Также законопроект вводит понятие «территории отдыха детей».
Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму смягчили антикоронавирусные ограничения на работу детских лагерей.