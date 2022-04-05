В Госдуме предложили закрыть пляжи детских лагерей для посторонних

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Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко («Единая Россия») предложила закрыть пляжи детских лагерей и центров для посторонних. Соответствующие поправки разработаны для Водного кодекса и закона о гарантиях прав ребёнка.
В Госдуме предложили закрыть пляжи детских лагерей для посторонних
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как считает Костенко, нужно создать условия для обособленного использования водных зон и береговых полос детскими лагерями и добавить организации отдыха несовершеннолетних и их оздоровления в перечень имеющих право на договор без аукциона.

Также законопроект вводит понятие «территории отдыха детей».

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму смягчили антикоронавирусные ограничения на работу детских лагерей.

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