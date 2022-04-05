Приставы открыли производство по взысканию с Meta почти 2 млрд рублей
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на банк данных Федеральной службы судебных приставов.
Отмечается, что исполнительное производство было открыто 24 марта по судебному акту судебного участка Таганского района Москвы.
1 апреля сообщалось, что на компанию Meta* составили новый протокол о неудалении запрещённого контента.
* Деятельность по реализации Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России от 21.03.2022.