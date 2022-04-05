Приставы открыли производство по взысканию с Meta почти 2 млрд рублей

Судебные приставы возбудили исполнительное производство по взысканию с компании Meta* почти 2 млрд рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на банк данных Федеральной службы судебных приставов.

Отмечается, что исполнительное производство было открыто 24 марта по судебному акту судебного участка Таганского района Москвы.

1 апреля сообщалось, что на компанию Meta* составили новый протокол о неудалении запрещённого контента.

* Деятельность по реализации Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России от 21.03.2022.