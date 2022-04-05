Приставы открыли производство по взысканию с Meta почти 2 млрд рублей

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Судебные приставы возбудили исполнительное производство по взысканию с компании Meta* почти 2 млрд рублей.
Приставы открыли производство по взысканию с Meta почти 2 млрд рублей
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на банк данных Федеральной службы судебных приставов.

Отмечается, что исполнительное производство было открыто 24 марта по судебному акту судебного участка Таганского района Москвы.

1 апреля сообщалось, что на компанию Meta* составили новый протокол о неудалении запрещённого контента.

Деятельность по реализации Instagram и Facebook признана экстремистской и запрещена на территории России от 21.03.2022.

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