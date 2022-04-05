В России могут ввести оборотные штрафы для допустивших утечку персональных данных компаний

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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что его ведомство предлагает ввести большие оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных.
В России могут ввести оборотные штрафы для допустивших утечку персональных данных компаний
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Как сообщает ТАСС, соответствующее предложение Шадаев высказал в ходе выступления на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Последние массовые утечки говорят о том, что, конечно, те штрафы, которые мы в два раза увеличили, ситуацию кардинальным образом не спасают, поэтому в этом году совместно с Роскомнадзором будем выходить с инициативой вводить большие оборотные штрафы для бизнеса, который допустил утечку персональных данных. Мы знаем зарубежную практику, что штрафы исчисляются десятками миллионов долларов, если это чувствительные данные, которые бизнес не защитил. Если госорган, то будем увольнять», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал иск к компании «Яндекс.Еда» из-за «массового распространения персональных данных».

23 марта Роскомнадзор составил протокол на ООО «Яндекс.Еда» по факту утечки данных клиентов, за это компании грозит штраф в размере от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

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