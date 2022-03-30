Суд в Москве зарегистрировал иск к «Яндекс.Еде» из-за утечки данных клиентов

Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал иск к компании «Яндекс.Еда» из-за «массового распространения персональных данных».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Анну Днепрову.

«В суд поступил иск к компании «Яндекс.Еда», — сообщила она.

По её словам, истец просит компенсировать моральный вред в размере 100 тыс. рублей за «массовое распространение персональных данных».

Ранее Роскомнадзор составил протокол на ООО «Яндекс.Еда» по факту утечки данных клиентов, за это компании грозит штраф в размере от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.