Суд в Москве зарегистрировал иск к «Яндекс.Еде» из-за утечки данных клиентов

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Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал иск к компании «Яндекс.Еда» из-за «массового распространения персональных данных».
Суд в Москве зарегистрировал иск к «Яндекс.Еде» из-за утечки данных клиентов
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Анну Днепрову.

«В суд поступил иск к компании «Яндекс.Еда», — сообщила она.

По её словам, истец просит компенсировать моральный вред в размере 100 тыс. рублей за «массовое распространение персональных данных».

Ранее Роскомнадзор составил протокол на ООО «Яндекс.Еда» по факту утечки данных клиентов, за это компании грозит штраф в размере от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

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