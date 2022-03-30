Суд в Москве зарегистрировал иск к «Яндекс.Еде» из-за утечки данных клиентов
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Анну Днепрову.
«В суд поступил иск к компании «Яндекс.Еда», — сообщила она.
По её словам, истец просит компенсировать моральный вред в размере 100 тыс. рублей за «массовое распространение персональных данных».
Ранее Роскомнадзор составил протокол на ООО «Яндекс.Еда» по факту утечки данных клиентов, за это компании грозит штраф в размере от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.