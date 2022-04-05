В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости COVID-19 в трёх российских регионах
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«В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 13-й недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в трёх регионах», — говорится в сообщении ведомства.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с управлениями и учреждениями ведомства отметила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России всё ещё остаётся высоким и превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина ранее заявила, что доля подвида омикрон-штамма «стелс-омикрон» выросла в России до 80%.