В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости COVID-19 в трёх российских регионах

За минувшую неделю в трёх регионах России зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, следует из заявления Роспотребнадзора.

«В динамике в разрезе отдельных регионов страны по итогам 13-й недели 2022 года рост заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в трёх регионах», — говорится в сообщении ведомства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с управлениями и учреждениями ведомства отметила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России всё ещё остаётся высоким и превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина ранее заявила, что доля подвида омикрон-штамма «стелс-омикрон» выросла в России до 80%.