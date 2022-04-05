Роскомнадзор направил изданию «Холод» уведомление из-за фейков по спецоперации на Украине

В Роскомнадзоре подтвердили сведения о том, что ведомство направило интернет-ресурсу «Холод» уведомление о необходимости удалить фейки о военной спецоперации России на Украине.

«На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил администрации информационного ресурса «Холод» уведомление о необходимости удаления информационных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию о проводимой Вооружёнными силами Российской Федерации специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

Ранее Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции России на Украине.

В ведомстве подчеркнули, что за неудаление противоправной информации по требованию надзорного органа предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц до 4 млн рублей.

Роскомнадзор также потребовал от YouTube прекратить распространение угроз в адрес россиян.