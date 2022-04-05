Уголовное дело о похищении 12-летней школьницы из Бийска передали в суд

Уголовное дело против похитителя 12-летней школьницы из Бийска, который обвинялся в угрозе убийством, передали в суд в Алтайском крае.

«Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Бийского района... Прокурором уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Похитителя обвинили в соответствии с п.п. «в, д» ч.2 ст.126 УК России (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ч.1 ст.119 УК России (угроза убийством).

По данным следствия, мужчина около месяца следил за 12-летней девочкой. 31 июля он столкнул её с велосипеда, связал, отвёз к себе домой и поместил в подвале. Обвиняемый инсценировал якобы утопление ребёнка.

В августе 2021 года в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю сообщили о задержании преступника.