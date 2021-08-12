Задержан похитивший 12-летнюю школьницу житель Бийска

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В пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю сообщили о задержании жителя Бийска, который похитил и держал в подвале 12-летнюю школьницу.
Задержан похитивший 12-летнюю школьницу житель Бийска
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Олег Лавкин задержан. В ближайшее время он будет конвоирован для производства следственных действий в Алтайский край. Задержали его на территории Республики Алтай», — рассказали ТАСС в СК.

Ранее СК заочно предъявил обвинение 40-летнему жителю Бийского района Алтайского края по статье о похищении несовершеннолетнего, совершённом с угрозой применения насилия. По данным следствия, мужчина около месяца следил за 12-летней девочкой. 31 июля он столкнул её с велосипеда, связал, отвёз к себе домой и поместил в подвале.

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