Депутат Бессараб оценила идею возврата традиционной системы высшего образования в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Виталия Милонова вернуть традиционную систему высшего образования в России.

Она считает, что приоритетом сегодня должно быть качество образования.

«Если мы будем обеспечивать качественное образование, мы будем конкурентоспособными», — подчеркнула Бессараб.

Собеседница RT отмечает, что в случае отмены Болонской двухступенчатой системы образования студенты из России не смогут обучаться в других странах.

«Сегодня Болонская система позволяет нашим детям учиться в любой точке мира и обмениваться знаниями», — считает парламентарий.

Ранее Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России.

По его мнению, ряд сложнейших профессий можно освоить лишь посредством классического пятилетнего обучения — специалитета.