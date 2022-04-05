Депутат Бессараб оценила идею возврата традиционной системы высшего образования в России
- РИА Новости
Она считает, что приоритетом сегодня должно быть качество образования.
«Если мы будем обеспечивать качественное образование, мы будем конкурентоспособными», — подчеркнула Бессараб.
Собеседница RT отмечает, что в случае отмены Болонской двухступенчатой системы образования студенты из России не смогут обучаться в других странах.
«Сегодня Болонская система позволяет нашим детям учиться в любой точке мира и обмениваться знаниями», — считает парламентарий.
Ранее Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России.
По его мнению, ряд сложнейших профессий можно освоить лишь посредством классического пятилетнего обучения — специалитета.