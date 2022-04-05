Депутат Бессараб оценила идею возврата традиционной системы высшего образования в России

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT предложение депутата Госдумы Виталия Милонова вернуть традиционную систему высшего образования в России.
Депутат Бессараб оценила идею возврата традиционной системы высшего образования в России
  • РИА Новости

Она считает, что приоритетом сегодня должно быть качество образования.

«Если мы будем обеспечивать качественное образование, мы будем конкурентоспособными», — подчеркнула Бессараб.

Собеседница RT отмечает, что в случае отмены Болонской двухступенчатой системы образования студенты из России не смогут обучаться в других странах.

«Сегодня Болонская система позволяет нашим детям учиться в любой точке мира и обмениваться знаниями», — считает парламентарий.

Ранее Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России.

По его мнению, ряд сложнейших профессий можно освоить лишь посредством классического пятилетнего обучения — специалитета.

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