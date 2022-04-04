Специалист Баджурак дал рекомендации по покупке жилья
- РИА Новости
«Если покупка квартиры давно запланирована и накоплен первоначальный взнос, то решать жилищный вопрос теперь можно и нужно с помощью новой льготной программы под 12%», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».
По прогнозу Баджурака, цены в сегменте новостроек будут на уровне текущих и не исключено, что с небольшим плюсом за счёт инфляции.
Как считает эксперт, продление и перезагрузка льготной программы мотивирует застройщиков к новым скидкам.
«Уже сегодня мы снова видим их совместные программы с банками по ставкам около 10%. Весьма вероятно, что в II квартале таких предложений станет больше и в столицах, и в регионах», — сказал Баджурак.
Ранее заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в беседе с URA.RU дала прогноз по рынку вторичного жилья.