В РСТ прокомментировали снятие ограничений на полёты в 52 страны

Короткая ссылка
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал снятие ограничений на полёты в 52 страны.
В РСТ прокомментировали снятие ограничений на полёты в 52 страны
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что это позитивный шаг, благодаря которому будут возобновлены и чартерные, и регулярные перевозки, откроются возможности для формирования маршрутов.

Что касается изменений в полётах между Россией и Турцией, то Барзыкин выразил мнение, что могут быть сняты некоторые ковидные ограничения.

«Первый, но очень позитивный шаг. Сиюминутно не полетят туристы, но посмотрим», — добавил Барзыкин.

С 9 апреля Россия отменит ранее введённые антикоронавирусные ограничения на полёты в 52 страны, включая Аргентину, Индию и Китай, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить