В РСТ прокомментировали снятие ограничений на полёты в 52 страны

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал снятие ограничений на полёты в 52 страны.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что это позитивный шаг, благодаря которому будут возобновлены и чартерные, и регулярные перевозки, откроются возможности для формирования маршрутов.

Что касается изменений в полётах между Россией и Турцией, то Барзыкин выразил мнение, что могут быть сняты некоторые ковидные ограничения.

«Первый, но очень позитивный шаг. Сиюминутно не полетят туристы, но посмотрим», — добавил Барзыкин.

С 9 апреля Россия отменит ранее введённые антикоронавирусные ограничения на полёты в 52 страны, включая Аргентину, Индию и Китай, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.