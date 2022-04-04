Специалист по гаджетам Гаглоев предупредил о возможном вреде приложений для ускорения работы смартфона

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Редактор направлений «Гаджеты» и «ПК» «Ситилинк Журнала» Михаил Гаглоев предупредил о возможном вреде приложений для ускорения работы смартфона.
Специалист по гаджетам Гаглоев предупредил о возможном вреде приложений для ускорения работы смартфона
  • Gettyimages.ru

«Они не предлагают ничего сверх того, что можно выполнить средствами самой системы. Например, очистить кэш приложений или удалить неиспользуемые пользователь может самостоятельно», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, такие приложения нередко становятся причиной нестабильной работы смартфона.

Как пояснил эксперт, гаджет может подолгу запускать приложения, не сразу реагировать на действия, выдавать ошибки, которых раньше не было.

Ранее управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко дал советы по устранению перебоев в зарядке смартфона.

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