Специалист Самойленко дал советы по устранению перебоев в зарядке смартфона

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Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко дал советы по устранению перебоев в зарядке смартфона.
Специалист Самойленко дал советы по устранению перебоев в зарядке смартфона
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«Если посмотреть внимательно, можно увидеть, что разъём заполнился пылью, возможно, происходит окисление металлических частей. Поэтому чистку нужно производить по возможности регулярно», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, избавиться от пыли и грязи можно с помощью бумаги, свёрнутой в маленькую трубочку.

«Острым концом такого бумажного «инструмента» надо аккуратно вычистить всю грязь из разъёма, не повредив контакты. После этого можно использовать иголку с намотанным на неё кусочком ваты. Смочив в перекиси водорода вату, надо очень осторожно прочистить концом иглы все самые мелкие участки разъёма, убрав загрязнения», — советует Самойленко.

По его словам, для таких целей подойдёт и зубная щётка с мягкой щетиной.

Ранее директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать, если смартфон упал в снег.

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