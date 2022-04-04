Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятых за неделю мерах поддержки населения и бизнеса.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на блог Собянина.

В частности, столичные власти продлили на три месяца программу стимулирования вакцинации от COVID-19.

В начале апреля подписано соглашение с авиакомпанией «Волга-Днепр» о создании воздушных грузовых авиамостов с Китаем и ОАЭ.

«Объём транспортного заказа составит порядка 9,5 млрд рублей. До конца года планируется доставка самолётами «Волга-Днепр» порядка 20 тыс. т критически важных грузов, включая лекарства, медицинские изделия и расходные материалы, продукты питания, оборудование в сфере информационных технологий и связи, комплектующие для московских предприятий», — отметил Собянин.

Также московские власти продлили на год — с трёх до четырёх лет — срок действия льготных парковочных разрешений для автомобилей каршеринга. Кроме того, возраст машин, допустимый для их оформления, увеличен с года до двух лет. Новация вступит в силу с 18 апреля.

По словам Собянина, в ближайшее время стартует вторая городская программа субсидирования процентных ставок. Льготные кредиты, помимо промышленных предприятий, смогут получить инвесторы, которые возводят объекты нежилого назначения.

Кроме того, столица упростила порядок корректировки госконтрактов на строительство объектов по городскому заказу.

Принят и ряд решений в сфере развития машиностроения и информационных технологий. С 2 млрд до 7 млрд рублей увеличен объём программ льготного кредитования предпринимателей, существенная часть которого предназначена для IT-компаний.

Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.