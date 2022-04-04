В Москве открылась станция «Минская» Киевского направления МЖД

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозёров открыли станцию «Минская» Киевского направления МЖД, которая в будущем станет частью МЦД-4.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Как отметил Собянин, «Минская» и недавно открытая «Аминьевская» на 20% снизят загрузку Киевского транспортно-пересадочного узла в районе одноимённого вокзала. Эти станции также дают возможность сделать пересадку тем, кто пользуется Солнцевской линией и Киевским направлением железной дороги.

«Огромные два направления — Горьковское и Киевское — соединятся в МЦД-4. Будет соединено семь вокзалов, центральных вокзалов Москвы. И конечно, жители получат совершенно другую транспортную инфраструктуру», — добавил мэр.

Со своей стороны, Белозёров сообщил, что работа на МЦД-4 завершена на 50%. Ветку планируют запустить в 2023 году.

Ранее телеканал «360» сообщал, что карта «Тройка» заработала на всех транспортных маршрутах Подмосковья.