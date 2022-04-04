Специалист Вавилов прокомментировал ситуацию с ценами на бензин

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Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов прокомментировал ситуацию с ценами на бензин.
Специалист Вавилов прокомментировал ситуацию с ценами на бензин
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В беседе с Life.ru он выразил мнение, что в апреле сохранится тренд марта.

«Крайне маловероятно, что цена может повыситься: дальше мартовских максимумов она точно не уйдёт. Более реальным выглядит сценарий дальнейшей коррекции цен на заправках, то есть снижение в пределах 1—2%», — сказал он.

Со своей стороны, финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев выразил мнение, что нынешняя ситуация не носит общесистемного характера.

«Учитывая всё это, можно прогнозировать, что в апреле средние по стране розничные цены на дизель будут стабильными примерно в таком же ценовом диапазоне, что и в марте. При этом бензин может даже немного подорожать», — отметил он.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал о возможном росте цен на бензин в России к концу 2022 года.

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