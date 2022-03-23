Аналитик Коган спрогнозировал рост цен на бензин в России к концу года

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал о возможном росте цен на бензин в России к концу 2022 года.

«Цены после того, как геополитическая ситуация более-менее стабилизируется, будут дальше ползти вверх. Более того, возникнет много разговоров о том, что если раньше цены литра бензина была в районе 70—75 центов, то сейчас она спустилась в район 50 центов, и на это будут давить экспортёры», — заявил он в беседе с агентством «Прайм».

По словам Когана, итоговый годовой рост цены на топливо составит около 8—10%, а литр АИ-92 в конце года будет стоить больше 50 рублей.

Ранее вице-премьер России Александр Новак выступил против госрегулирования цен на топливо.

Первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Владимир Полетаев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Владимира Гутенёва ввести государственное регулирование цен на топливо в России.