Сенатор Полетаев высказался об идее введения регулирования цен на топливо в России
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Сенатор считает, что необходимость в регулировании цен есть.
«Безусловно, в данной ситуации, мы должны чётко, прозрачно и жёстко контролировать рост цен на любые продукты, в том числе на нефтепродукты и на нефть», — считает Полетаев.
Ранее комитет Госдумы России по промышленности и торговле направил в кабмин поправки в законодательство, разрешающие правительству устанавливать предельные оптовые и розничные цены на бензин и дизель.