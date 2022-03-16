Сенатор Полетаев высказался об идее введения регулирования цен на топливо в России

Первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Владимир Полетаев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Владимира Гутенёва ввести государственное регулирование цен на топливо в России.

Сенатор считает, что необходимость в регулировании цен есть.

«Безусловно, в данной ситуации, мы должны чётко, прозрачно и жёстко контролировать рост цен на любые продукты, в том числе на нефтепродукты и на нефть», — считает Полетаев.

Ранее комитет Госдумы России по промышленности и торговле направил в кабмин поправки в законодательство, разрешающие правительству устанавливать предельные оптовые и розничные цены на бензин и дизель.