Сенатор Полетаев высказался об идее введения регулирования цен на топливо в России

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Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Владимир Полетаев в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Владимира Гутенёва ввести государственное регулирование цен на топливо в России.
Сенатор Полетаев высказался об идее введения регулирования цен на топливо в России
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Сенатор считает, что необходимость в регулировании цен есть.

«Безусловно, в данной ситуации, мы должны чётко, прозрачно и жёстко контролировать рост цен на любые продукты, в том числе на нефтепродукты и на нефть», — считает Полетаев.

Ранее комитет Госдумы России по промышленности и торговле направил в кабмин поправки в законодательство, разрешающие правительству устанавливать предельные оптовые и розничные цены на бензин и дизель.

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