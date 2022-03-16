В Госдуме предложили ввести государственное регулирование цен на топливо в России
«Необходимость меры обусловлена тем, что цены на топливо прежде всего влияют на себестоимость социально значимых товаров и продуктов питания», — рассказал Гутенёв в беседе с «Известиями».
По его словам, соответствующие поправки также позволят на начальном этапе пресекать спекуляции и создание искусственного ажиотажа на рынке.
Ранее сообщалось, что цены на бензин на АЗС в российских регионах стали снижаться.
Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал спрогнозировал снижение розничной стоимости бензина в России на 3—4 рубля за литр.