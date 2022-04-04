В России предлагается ввести три вида ресоциализации осуждённых

В России предлагается ввести три вида пробации (ресоциализации осуждённых), а также соответствующий реестр граждан.

Об этом следует из законопроекта Министерства юстиции, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

В зависимости от этапов применения законопроектом закрепляются три вида пробации: приговорная (исполнительная), пенитенциарная и постпенитенциарная.

Первый вид будет использоваться уголовно-исполнительными инспекциями, когда наказание не связано с изоляцией осуждённых от общества.

Пенитенциарная пробация предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключённого к освобождению.

Постпенитенциарная пробация — мероприятия для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее министр юстиции России Константин Чуйченко в ходе встречи с президентом Путиным предложил создать в системе ФСИН службу пробации для помощи осуждённым, а также ввести должность ответственного за это замдиректора ФСИН.

Также он предложил ввести в структуру ФСИН должность заместителя директора, который будет отвечать за пробацию и начнёт формирование этой службы.