Судьба одного пассажира перевернувшегося под Самарой судна остаётся неизвестной

На сушу перевезены 12 из 13 пассажиров перевернувшегося в Самарской области судна, судьба одного человека неизвестна. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

РИА Новости