Судьба одного пассажира перевернувшегося под Самарой судна остаётся неизвестной
На сушу перевезены 12 из 13 пассажиров перевернувшегося в Самарской области судна, судьба одного человека неизвестна. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
- РИА Новости
«На берег вывезли 12 человек, судьба одного человека выясняется. На борту судна находились 13 человек», — приводит ТАСС заявление.
По данным источника агентства, около 15:00 около острова Проран опрокинулось судно на воздушной подушке.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»