Судьба одного пассажира перевернувшегося под Самарой судна остаётся неизвестной

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На сушу перевезены 12 из 13 пассажиров перевернувшегося в Самарской области судна, судьба одного человека неизвестна. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Судьба одного пассажира перевернувшегося под Самарой судна остаётся неизвестной
  • РИА Новости

«На берег вывезли 12 человек, судьба одного человека выясняется. На борту судна находились 13 человек», — приводит ТАСС заявление.

По данным источника агентства, около 15:00 около острова Проран опрокинулось судно на воздушной подушке.

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