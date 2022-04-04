В Крым с начала спецоперации прибыли более 34 тысяч беженцев
- AP
«На сегодняшний момент более 34 тыс. граждан зарегистрировались при переходе с территории Украины в Республику Крым», — приводит его слова ТАСС.
Михайлевский отметил, что более 130 человек из числа вынужденных переселенцев согласились на участие в мероприятиях по программе занятости.
По данным замминистра, в пунктах временного размещения на территории полуострова находятся порядка 700 беженцев, почти половина из них — дети.
Ранее сообщалось, что больше всего переселенцев размещено в Симферополе, Ялте, Алуште, Евпатории и Джанкое.