В Крым с начала спецоперации прибыли более 34 тысяч беженцев

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После начала российской спецоперации на Украине в Крым прибыли более 34 тыс. беженцев, заявил замминистра труда и соцзащиты региона Леонид Михайлевский.
В Крым с начала спецоперации прибыли более 34 тысяч беженцев
  • AP

«На сегодняшний момент более 34 тыс. граждан зарегистрировались при переходе с территории Украины в Республику Крым», — приводит его слова ТАСС.

Михайлевский отметил, что более 130 человек из числа вынужденных переселенцев согласились на участие в мероприятиях по программе занятости.

По данным замминистра, в пунктах временного размещения на территории полуострова находятся порядка 700 беженцев, почти половина из них — дети.

Ранее сообщалось, что больше всего переселенцев размещено в Симферополе, Ялте, Алуште, Евпатории и Джанкое.

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