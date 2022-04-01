В Крыму разместили более 650 переселенцев с Украины и из Донбасса

Короткая ссылка
Более 650 беженцев с Украины и из республик Донбасса разместили на территории Крыма.
В Крыму разместили более 650 переселенцев с Украины и из Донбасса
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Макеев

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

Больше всего беженцев размещено в Симферополе, Ялте, Алуште, Евпатории и Джанкое.

По данным на 29 марта, в Крым через погранпункты на севере полуострова въехало более 30 тыс. беженцев, но большинство из них впоследствии уезжает в другие регионы России, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить