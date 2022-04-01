В Крыму разместили более 650 переселенцев с Украины и из Донбасса

Более 650 беженцев с Украины и из республик Донбасса разместили на территории Крыма.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

Больше всего беженцев размещено в Симферополе, Ялте, Алуште, Евпатории и Джанкое.

По данным на 29 марта, в Крым через погранпункты на севере полуострова въехало более 30 тыс. беженцев, но большинство из них впоследствии уезжает в другие регионы России, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.