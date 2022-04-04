«Газпром» в штатном режиме продолжает подачу газа для транзита в Европу через Украину
- РИА Новости
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 108,3 млн кубометров на 4 апреля», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что контрактные обязательства «Газпрома» по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 млрд кубометров.
Ранее в «Газпроме» отметили, что компания продолжает поставки газа в соответствии со своими контрактными обязательствами.