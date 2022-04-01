«Газпром» заявил о продолжении выполнения контрактных обязательств

Короткая ссылка
«Газпром» продолжает поставки газа в соответствии со своими контрактными обязательствами, сообщила компания.
«Газпром» заявил о продолжении выполнения контрактных обязательств
  • Gettyimages.ru
  • © Leonid Eremeychuk

«Газпром» продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами», — говорится в сообщении компании в Telegram.

Отмечается, что увеличиваются поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Ранее в «Газпроме» заявили, что компания продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко отметил, что Украина будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить