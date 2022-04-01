«Газпром» заявил о продолжении выполнения контрактных обязательств

«Газпром» продолжает поставки газа в соответствии со своими контрактными обязательствами, сообщила компания.

«Газпром» продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами», — говорится в сообщении компании в Telegram.

Отмечается, что увеличиваются поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Ранее в «Газпроме» заявили, что компания продолжает штатную подачу газа для транзита в Европу через Украину.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко отметил, что Украина будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно.