Политолог Орлов поддержал идею о льготе для потерявших работу студентов

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова предоставить отсрочку на один год по платежам за обучение в вузах студентам, которые лишились работы из-за ухода иностранных компаний из России.
Политолог Орлов поддержал идею о льготе для потерявших работу студентов
  • РИА Новости

«Инициатива очень правильная. Я абсолютно убеждён, что государство должно поворачиваться лицом к человеку и в трудную минуту особенно его поддерживать», — считает Орлов.

Он выразил мнение, что студентов можно считать «в своём роде социально незащищённой группой».

«Люди, которым довольно трудно найти работу, не имея опыта. Их, конечно, нужно поддерживать. Хорошая возможность для государства показать, что оно социальное», — добавил эксперт.

Ранее депутат предложил предоставить отсрочку на один год по платежам за обучение в вузах студентам, которые лишились работы из-за ухода иностранных компаний из России.

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