Собянин назвал благополучной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся достаточно благополучной, но специалисты призывают не отказываться от вакцинации. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Хотя сегодня ситуация с COVID-19 остаётся достаточно благополучной, врачи рекомендуют не отказываться от вакцинации», — написал он в блоге.

Собянин подчеркнул, что более 785 тыс. москвичей уже приняли участие в программе поощрения вакцинации и получили подарочные наборы «С заботой о здоровье» или компенсацию в размере 10 тыс. рублей.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.