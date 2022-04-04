Собянин назвал благополучной ситуацию с коронавирусом в Москве

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Ситуация с коронавирусом в Москве остаётся достаточно благополучной, но специалисты призывают не отказываться от вакцинации. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин назвал благополучной ситуацию с коронавирусом в Москве
  • РИА Новости

«Хотя сегодня ситуация с COVID-19 остаётся достаточно благополучной, врачи рекомендуют не отказываться от вакцинации», — написал он в блоге.

Собянин подчеркнул, что более 785 тыс. москвичей уже приняли участие в программе поощрения вакцинации и получили подарочные наборы «С заботой о здоровье» или компенсацию в размере 10 тыс. рублей.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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