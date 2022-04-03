В Москве выявили 835 случаев коронавируса за сутки

В Москве за сутки выявлено 835 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки госпитализированы 166 человек... Выявлено 835 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении оперштаба в Telegram.

Отмечается, что также за сутки в городе выздоровели 745 человек, скончались 22 пациента с коронавирусом.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.