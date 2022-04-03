Неонатолог Горев рассказал о пользе грудного молока для младенцев

Главврач Морозовской детской больницы, главный неонатолог столичного Департамента здравоохранения Валерий Горев рассказал о пользе грудного молока для младенцев.

«Грудное молоко — это единственный физиологический продукт для питания. Это не только белки, жиры, углеводы и калораж, которые необходимы ребёнку. Грудное молоко — это иммунобиологический продукт, оно содержит в себе очень много иммуноглобулина, факторов роста, специальной микрофлоры, которая помогает ребёнку дозревать и запускает все процессы работы организма», — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Горев отметил, что грудное молоко способствует формированию у детей хорошего иммунитета.

Ранее детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН рассказала, можно ли отдавать ребёнка до трёх лет в детский сад.