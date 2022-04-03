В Центральной клинической больнице РАН в Москве произошёл пожар
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, спасатели выехали по вызову в Центральную клиническую больницу РАН в Москве.
Вместе с этим ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, пишет, что были спасены десять человек, среди которых как минимум трое лежачих больных.
Также собеседник агентства добавил, что площадь пожара в одном из корпусов больницы составила 25 кв. м.
Ранее спасатели эвакуировали 12 человек при пожаре в жилом доме на юге Москвы.