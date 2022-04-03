В Центральной клинической больнице РАН в Москве произошёл пожар

Короткая ссылка
В Центральной клинической больнице РАН на Литовском бульваре в Москве произошло возгорание.
В Центральной клинической больнице РАН в Москве произошёл пожар
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС, спасатели выехали по вызову в Центральную клиническую больницу РАН в Москве.

Вместе с этим ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, пишет, что были спасены десять человек, среди которых как минимум трое лежачих больных.

Также собеседник агентства добавил, что площадь пожара в одном из корпусов больницы составила 25 кв. м.

Ранее спасатели эвакуировали 12 человек при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить