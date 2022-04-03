В Минусинском районе Красноярского края отменили режим ЧС

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В МЧС Красноярского края сообщили, что режим ЧС, введённый в Минусинском районе региона из-за крупного природного пожара, отменён.
В Минусинском районе Красноярского края отменили режим ЧС
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«05:00 мск — отменён режим ЧС в Минусинском районе», — заявили в МЧС.

Уточняется, что пожар в СНТ «Кооператор» на площади 1080 кв. м ликвидировали 2 апреля в 23:36 мск. Природный пожар вблизи городского посёлка Зелёный Бор Минусинского района на юге региона в 04:00 мск был локализован на площади 300 га.

В тушении пожара участвовали 366 человек и 114 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что в Самарской области введут  противопожарный режим с 15 апреля.

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