Песков предположил, что президент Путин стал «брендом» России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что глава государства Владимир Путин является брендом России.

«У нас всё-таки бренд — Путин. Это действительно так» — заявил Песков в интервью «Беларусь 1».

Он отметил, что глава государства пользуется в России совершенно уникальной поддержкой.

«Уровень поддержки президента с начала военной операции существенно вырос и сейчас ушёл за 80%», — уточнил Песков.

Представитель Кремля добавил, что глава государства черпает силы из этой поддержки и предпринимает решительные действия.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о консолидации в обществе на фоне спецоперации на Украине.