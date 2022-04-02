Песков предположил, что президент Путин стал «брендом» России

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что глава государства Владимир Путин является брендом России.
Песков предположил, что президент Путин стал «брендом» России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«У нас всё-таки бренд — Путин. Это действительно так» — заявил Песков в интервью «Беларусь 1».

Он отметил, что глава государства пользуется в России совершенно уникальной поддержкой.

«Уровень поддержки президента с начала военной операции существенно вырос и сейчас ушёл за 80%», — уточнил Песков.

Представитель Кремля добавил, что глава государства черпает силы из этой поддержки и предпринимает решительные действия. 

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о консолидации в обществе на фоне спецоперации на Украине.

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