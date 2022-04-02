Песков предположил, что президент Путин стал «брендом» России
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«У нас всё-таки бренд — Путин. Это действительно так» — заявил Песков в интервью «Беларусь 1».
Он отметил, что глава государства пользуется в России совершенно уникальной поддержкой.
«Уровень поддержки президента с начала военной операции существенно вырос и сейчас ушёл за 80%», — уточнил Песков.
Представитель Кремля добавил, что глава государства черпает силы из этой поддержки и предпринимает решительные действия.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о консолидации в обществе на фоне спецоперации на Украине.